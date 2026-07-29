Addex Therapeutics Aktie
WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754
|Profitable Addex Therapeutics-Anlage?
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29.07.2026 10:03:44
SPI-Papier Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Addex Therapeutics von vor 10 Jahren eingebracht
Die Addex Therapeutics-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Addex Therapeutics-Aktie an diesem Tag bei 2,58 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Addex Therapeutics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3 875,969 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 156,59 CHF, da sich der Wert einer Addex Therapeutics-Aktie am 28.07.2026 auf 0,04 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 156,59 CHF, was einer negativen Performance von 98,43 Prozent entspricht.
Der Addex Therapeutics-Wert an der Börse wurde auf 4,80 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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