SPI-Papier Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Addex Therapeutics von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Addex Therapeutics-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Addex Therapeutics-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1,50 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Addex Therapeutics-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 66,667 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1,61 CHF, da sich der Wert eines Addex Therapeutics-Papiers am 15.09.2026 auf 0,02 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 98,39 Prozent.

Addex Therapeutics war somit zuletzt am Markt 2,91 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at