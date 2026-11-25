Addex Therapeutics Aktie
WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754
|Addex Therapeutics-Anlage unter der Lupe
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25.11.2026 10:03:42
SPI-Papier Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Addex Therapeutics von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Addex Therapeutics-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 0,05 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 18 450,185 Addex Therapeutics-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 479,70 CHF, da sich der Wert einer Addex Therapeutics-Aktie am 24.11.2026 auf 0,03 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 52,03 Prozent.
Insgesamt war Addex Therapeutics zuletzt 3,31 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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