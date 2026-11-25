So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Addex Therapeutics-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Addex Therapeutics-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 0,05 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 18 450,185 Addex Therapeutics-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 479,70 CHF, da sich der Wert einer Addex Therapeutics-Aktie am 24.11.2026 auf 0,03 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 52,03 Prozent.

Insgesamt war Addex Therapeutics zuletzt 3,31 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at