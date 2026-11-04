Addex Therapeutics Aktie
WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754
|Lukratives Addex Therapeutics-Investment?
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04.11.2026 10:03:34
SPI-Papier Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Addex Therapeutics-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Addex Therapeutics-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 0,05 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Addex Therapeutics-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 19 230,769 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 0,02 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 411,54 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 58,85 Prozent verringert.
Addex Therapeutics wurde am Markt mit 2,88 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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