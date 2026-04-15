Addex Therapeutics Aktie
WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754
|Frühes Investment
|
15.04.2026 10:04:18
SPI-Papier Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Addex Therapeutics-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 15.04.2025 wurden Addex Therapeutics-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Addex Therapeutics-Aktie an diesem Tag 0,05 CHF wert. Bei einem Addex Therapeutics-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 200 000,000 Addex Therapeutics-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 400,00 CHF, da sich der Wert eines Addex Therapeutics-Anteils am 14.04.2026 auf 0,05 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 6,00 Prozent.
Addex Therapeutics war somit zuletzt am Markt 6,94 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Addex Therapeutics Ltd.
|
10:04
|SPI-Papier Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Addex Therapeutics-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
14.04.26
|Freundlicher Handel: SPI liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
13.04.26
|Handel in Zürich: SPI in Rot (finanzen.at)
|
13.04.26
|SPI aktuell: SPI zum Start leichter (finanzen.at)
|
10.04.26
|SPI aktuell: SPI zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
10.04.26
|Optimismus in Zürich: SPI am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09.04.26
|Freundlicher Handel in Zürich: Schlussendlich Pluszeichen im SPI (finanzen.at)
|
09.04.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI am Donnerstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)