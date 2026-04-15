SPI-Papier Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Addex Therapeutics-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Addex Therapeutics-Aktien verlieren können.

Am 15.04.2025 wurden Addex Therapeutics-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Addex Therapeutics-Aktie an diesem Tag 0,05 CHF wert. Bei einem Addex Therapeutics-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 200 000,000 Addex Therapeutics-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 400,00 CHF, da sich der Wert eines Addex Therapeutics-Anteils am 14.04.2026 auf 0,05 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 6,00 Prozent.

Addex Therapeutics war somit zuletzt am Markt 6,94 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at