Addex Therapeutics Aktie
WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754
|Lohnende Addex Therapeutics-Anlage?
|
21.10.2026 10:03:28
SPI-Papier Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Addex Therapeutics von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Addex Therapeutics-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 2,45 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4 081,633 Addex Therapeutics-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 84,90 CHF, da sich der Wert einer Addex Therapeutics-Aktie am 20.10.2026 auf 0,02 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 99,15 Prozent.
Jüngst verzeichnete Addex Therapeutics eine Marktkapitalisierung von 2,80 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Addex Therapeutics Ltd.
|
22.10.26
|Verluste in Zürich: SPI beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
21.10.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
21.10.26
|SPI-Papier Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Addex Therapeutics von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
20.10.26
|Börse Zürich: SPI schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
20.10.26
|Stabiler Handel: SPI zum Start des Dienstagshandels in Seitwärtsbewegung (finanzen.at)
|
19.10.26
|Handel in Zürich: SPI beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
14.10.26
|Optimismus in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Ende des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
14.10.26
|Zuversicht in Zürich: SPI präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
Analysen zu Addex Therapeutics Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Addex Therapeutics Ltd.
|0,02
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sackt letztlich kräftig ab -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließlich uneinheitlich -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es deutlich abwärts, während sich auch der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneins. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.