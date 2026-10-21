SPI-Papier Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Addex Therapeutics von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Addex Therapeutics-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 2,45 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4 081,633 Addex Therapeutics-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 84,90 CHF, da sich der Wert einer Addex Therapeutics-Aktie am 20.10.2026 auf 0,02 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 99,15 Prozent.

Jüngst verzeichnete Addex Therapeutics eine Marktkapitalisierung von 2,80 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at