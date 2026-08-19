SPI-Papier Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Addex Therapeutics von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Addex Therapeutics-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Addex Therapeutics-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 1,58 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6 349,206 Addex Therapeutics-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.08.2026 262,86 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 0,04 CHF belief. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 262,86 CHF entspricht einer negativen Performance von 97,37 Prozent.

Addex Therapeutics wurde am Markt mit 4,87 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at