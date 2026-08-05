SPI-Papier Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Addex Therapeutics von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Addex Therapeutics-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 0,06 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Addex Therapeutics-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 730,104 Addex Therapeutics-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 69,55 CHF, da sich der Wert eines Addex Therapeutics-Papiers am 04.08.2026 auf 0,04 CHF belief. Damit wäre die Investition um 30,45 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Addex Therapeutics belief sich zuletzt auf 4,78 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at