Performance im Blick 14.01.2026 10:03:57

SPI-Papier Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Addex Therapeutics von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren in Addex Therapeutics eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 14.01.2016 wurden Addex Therapeutics-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 3,27 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 305,810 Addex Therapeutics-Aktien. Die gehaltenen Addex Therapeutics-Papiere wären am 13.01.2026 16,76 CHF wert, da der Schlussstand 0,05 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 98,32 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Addex Therapeutics eine Börsenbewertung in Höhe von 8,61 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

