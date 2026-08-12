Addex Therapeutics Aktie
WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754
|Lukrative Addex Therapeutics-Investition?
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12.08.2026 10:04:01
SPI-Papier Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Addex Therapeutics von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurde die Addex Therapeutics-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Addex Therapeutics-Papier letztlich bei 0,09 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10 660,981 Addex Therapeutics-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 11.08.2026 443,50 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 0,04 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 55,65 Prozent.
Addex Therapeutics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,66 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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