Addex Therapeutics Aktie
WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754
|Langfristige Anlage
|
22.07.2026 10:04:24
SPI-Papier Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Addex Therapeutics von vor 5 Jahren angefallen
Vor 5 Jahren wurden Addex Therapeutics-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Addex Therapeutics-Anteile betrug an diesem Tag 1,54 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Addex Therapeutics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 651,466 Anteilen. Die gehaltenen Addex Therapeutics-Anteile wären am 21.07.2026 26,06 CHF wert, da der Schlussstand 0,04 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 97,39 Prozent verringert.
Addex Therapeutics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,01 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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