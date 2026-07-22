Addex Therapeutics Aktie

Addex Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754

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Langfristige Anlage 22.07.2026 10:04:24

SPI-Papier Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Addex Therapeutics von vor 5 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Addex Therapeutics-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurden Addex Therapeutics-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Addex Therapeutics-Anteile betrug an diesem Tag 1,54 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Addex Therapeutics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 651,466 Anteilen. Die gehaltenen Addex Therapeutics-Anteile wären am 21.07.2026 26,06 CHF wert, da der Schlussstand 0,04 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 97,39 Prozent verringert.

Addex Therapeutics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,01 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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