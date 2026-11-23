Adecco Aktie
WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605
|Rentables Adecco SA-Investment?
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23.11.2026 10:03:36
SPI-Papier Adecco SA-Aktie: Hätte sich ein Investment in Adecco SA vor einem Jahr nun bezahlt gemacht?
Am 23.11.2025 wurde die Adecco SA-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Adecco SA-Papier letztlich bei 24,30 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,115 Adecco SA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Adecco SA-Papiere wären am 20.11.2026 100,00 CHF wert, da der Schlussstand 24,30 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments Prozent eingebüßt.
Zuletzt ergab sich für Adecco SA eine Börsenbewertung in Höhe von 4,19 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Adecco
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