Bei einer vor Jahren getätigten Anlagen in Adecco SA-Aktien, hätte ein Anleger nun so viel Geld.

Am 23.11.2025 wurde die Adecco SA-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Adecco SA-Papier letztlich bei 24,30 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,115 Adecco SA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Adecco SA-Papiere wären am 20.11.2026 100,00 CHF wert, da der Schlussstand 24,30 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für Adecco SA eine Börsenbewertung in Höhe von 4,19 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at