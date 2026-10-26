Adecco Aktie
WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605
|Adecco SA-Investment
|
26.10.2026 10:04:08
SPI-Papier Adecco SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Adecco SA-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 26.10.2025 wurden Adecco SA-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 22,66 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Adecco SA-Aktie investiert, befänden sich nun 441,306 Adecco SA-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 150,04 CHF, da sich der Wert eines Adecco SA-Papiers am 23.10.2026 auf 23,00 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1,50 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Adecco SA bezifferte sich zuletzt auf 3,97 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Adecco
Nachrichten zu Adecco SA
|
21.10.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
21.10.26
|Börse Zürich in Grün: SPI verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
21.10.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI am Mittwochmittag in Grün (finanzen.at)
|
21.10.26
|Börse Zürich in Rot: SPI zeigt sich zum Start des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
|
19.10.26
|SPI-Papier Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adecco SA-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
14.10.26
|Optimismus in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Ende des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
12.10.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI klettert letztendlich (finanzen.at)
|
12.10.26
|Handel in Zürich: So performt der SPI aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Adecco SA
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Adecco SA
|25,08
|0,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legt derweil etwas zu. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.