Adecco Aktie

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WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605

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Adecco SA-Investment 26.10.2026 10:04:08

SPI-Papier Adecco SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Adecco SA-Investment von vor einem Jahr eingefahren

SPI-Papier Adecco SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Adecco SA-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Adecco SA-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 26.10.2025 wurden Adecco SA-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 22,66 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Adecco SA-Aktie investiert, befänden sich nun 441,306 Adecco SA-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 150,04 CHF, da sich der Wert eines Adecco SA-Papiers am 23.10.2026 auf 23,00 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1,50 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Adecco SA bezifferte sich zuletzt auf 3,97 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Adecco

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