Adecco Aktie
WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605
|Langfristige Performance
|
19.01.2026 10:04:02
SPI-Papier Adecco SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Adecco SA-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 19.01.2025 wurde die Adecco SA-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 21,68 CHF. Bei einem Adecco SA-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 46,125 Adecco SA-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 054,43 CHF, da sich der Wert einer Adecco SA-Aktie am 16.01.2026 auf 22,86 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 5,44 Prozent vermehrt.
Der Adecco SA-Wert an der Börse wurde auf 3,83 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Adecco
