Adecco Aktie
WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605
|Frühes Investment
|
02.02.2026 10:04:30
SPI-Papier Adecco SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adecco SA von vor 5 Jahren gekostet
Am 02.02.2021 wurden Adecco SA-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Adecco SA-Papier bei 56,86 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Adecco SA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,759 Anteile im Depot. Die gehaltenen Adecco SA-Papiere wären am 30.01.2026 39,78 CHF wert, da der Schlussstand 22,62 CHF betrug. Mit einer Performance von -60,22 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Adecco SA belief sich jüngst auf 3,79 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Adecco
Analysen zu Adecco SA
