Adecco Aktie

WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605

Frühes Investment 02.02.2026 10:04:30

SPI-Papier Adecco SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adecco SA von vor 5 Jahren gekostet

SPI-Papier Adecco SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adecco SA von vor 5 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Adecco SA eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 02.02.2021 wurden Adecco SA-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Adecco SA-Papier bei 56,86 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Adecco SA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,759 Anteile im Depot. Die gehaltenen Adecco SA-Papiere wären am 30.01.2026 39,78 CHF wert, da der Schlussstand 22,62 CHF betrug. Mit einer Performance von -60,22 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Adecco SA belief sich jüngst auf 3,79 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Adecco

Nachrichten zu Adecco SA

Analysen zu Adecco SA

Aktien in diesem Artikel

Adecco SA 25,10 2,20% Adecco SA

