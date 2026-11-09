SPI-Papier Adecco SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adecco SA von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Adecco SA-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Adecco SA-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Adecco SA-Anteile an diesem Tag bei 46,22 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Adecco SA-Papier investiert hätte, hätte er nun 21,636 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Adecco SA-Aktien wären am 06.11.2026 490,70 CHF wert, da der Schlussstand 22,68 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 50,93 Prozent verkleinert.

Adecco SA wurde am Markt mit 3,92 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at