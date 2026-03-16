Adecco Aktie
WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605
|Adecco SA-Anlage im Blick
|
16.03.2026 10:04:12
SPI-Papier Adecco SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adecco SA von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr wurde das Adecco SA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 28,36 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Adecco SA-Aktie investierten, hätten nun 3,526 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Adecco SA-Aktie auf 20,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 71,23 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 28,77 Prozent verkleinert.
Zuletzt ergab sich für Adecco SA eine Börsenbewertung in Höhe von 3,38 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Adecco
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