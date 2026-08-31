SPI-Papier Adecco SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adecco SA von vor einem Jahr gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Adecco SA-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Adecco SA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Adecco SA-Papier letztlich bei 25,60 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Adecco SA-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,906 Adecco SA-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 95,00 CHF, da sich der Wert einer Adecco SA-Aktie am 28.08.2026 auf 24,32 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 5,00 Prozent eingebüßt.

Am Markt war Adecco SA jüngst 4,19 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at