SPI-Papier Adecco SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Adecco SA-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Adecco SA-Aktien gewesen.

Die Adecco SA-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 39,31 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2,544 Adecco SA-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 58,61 CHF, da sich der Wert eines Adecco SA-Anteils am 30.10.2026 auf 23,04 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 41,39 Prozent verkleinert.

Alle Adecco SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,97 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at