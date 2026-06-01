Adecco Aktie

Adecco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Adecco SA-Investition 01.06.2026 10:04:06

SPI-Papier Adecco SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Adecco SA von vor 10 Jahren verloren

SPI-Papier Adecco SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Adecco SA von vor 10 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Adecco SA-Aktie Investoren gebracht.

Am 01.06.2016 wurden Adecco SA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 59,41 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Adecco SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 168,335 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Adecco SA-Aktie auf 16,57 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 789,31 CHF wert. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 2 789,31 CHF entspricht einer negativen Performance von 72,11 Prozent.

Jüngst verzeichnete Adecco SA eine Marktkapitalisierung von 2,87 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Adecco

Nachrichten zu Adecco SA

mehr Nachrichten

Analysen zu Adecco SA

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Adecco SA 18,53 2,38% Adecco SA

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:08 Zurich Insurance: Diese US-Titel standen im ersten Quartal im Portfolio
19:33 Gold, Öl & Co. in KW 22: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18:32 Bitcoin, Ether & Co. im Mai 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
17:45 Mai 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
31.05.26 KW 22: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit unterschiedlichen Richtungen -- ATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen