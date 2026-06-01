Adecco Aktie
WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605
|Adecco SA-Investition
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01.06.2026 10:04:06
SPI-Papier Adecco SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Adecco SA von vor 10 Jahren verloren
Am 01.06.2016 wurden Adecco SA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 59,41 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Adecco SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 168,335 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Adecco SA-Aktie auf 16,57 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 789,31 CHF wert. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 2 789,31 CHF entspricht einer negativen Performance von 72,11 Prozent.
Jüngst verzeichnete Adecco SA eine Marktkapitalisierung von 2,87 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Adecco
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