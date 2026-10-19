SPI-Papier Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adecco SA-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Adecco SA-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurden Adecco SA-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Adecco SA-Papier an diesem Tag bei 56,74 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 17,625 Adecco SA-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 20,98 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 369,76 CHF wert. Damit wäre die Investition um 63,02 Prozent gesunken.

Alle Adecco SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,61 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at