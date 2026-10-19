Adecco Aktie
WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605
|Langfristige Investition
|
19.10.2026 10:04:18
SPI-Papier Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adecco SA-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden Adecco SA-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Adecco SA-Papier an diesem Tag bei 56,74 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 17,625 Adecco SA-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 20,98 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 369,76 CHF wert. Damit wäre die Investition um 63,02 Prozent gesunken.
Alle Adecco SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,61 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Adecco
Nachrichten zu Adecco SA
|
14.10.26
|Optimismus in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Ende des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
12.10.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI klettert letztendlich (finanzen.at)
|
12.10.26
|Handel in Zürich: So performt der SPI aktuell (finanzen.at)
|
12.10.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12.10.26
|SPI-Titel Adecco SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Adecco SA von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
05.10.26
|SPI-Wert Adecco SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Adecco SA von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
30.09.26
|Schwacher Handel: SPI verbucht Verluste (finanzen.at)
|
28.09.26
|SPI-Wert Adecco SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Adecco SA von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
Analysen zu Adecco SA
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Adecco SA
|22,44
|-0,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.