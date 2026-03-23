SPI-Papier Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adecco SA-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Adecco SA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Adecco SA-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 31,96 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 31,289 Adecco SA-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.03.2026 gerechnet (18,21 CHF), wäre das Investment nun 569,77 CHF wert. Damit wäre die Investition um 43,02 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Adecco SA belief sich zuletzt auf 3,06 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at