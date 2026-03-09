Adecco Aktie
WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605
|Profitable Adecco SA-Investition?
|
09.03.2026 10:03:48
SPI-Papier Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adecco SA von vor 10 Jahren eingebracht
Am 09.03.2016 wurde die Adecco SA-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Adecco SA-Aktie bei 61,23 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Adecco SA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 163,312 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Adecco SA-Papiers auf 20,78 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 393,62 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 66,06 Prozent verringert.
Adecco SA war somit zuletzt am Markt 3,48 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Adecco
Nachrichten zu Adecco SA
|
02.03.26
|SPI-Papier Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Adecco SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
26.02.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
24.02.26
|Ausblick: Adecco SA präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
23.02.26
|SIX-Handel SLI beendet den Montagshandel im Minus (finanzen.at)
|
23.02.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
23.02.26
|SLI aktuell: SLI verbucht am Montagmittag Verluste (finanzen.at)
|
23.02.26
|SPI-Papier Adecco SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Adecco SA von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
23.02.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Adecco SA
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Adecco SA
|23,08
|0,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.