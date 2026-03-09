SPI-Papier Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adecco SA von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Adecco SA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 09.03.2016 wurde die Adecco SA-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Adecco SA-Aktie bei 61,23 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Adecco SA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 163,312 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Adecco SA-Papiers auf 20,78 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 393,62 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 66,06 Prozent verringert.

Adecco SA war somit zuletzt am Markt 3,48 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at