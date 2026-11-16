Adecco Aktie

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WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605

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Adecco SA-Anlage 16.11.2026 10:03:29

SPI-Papier Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adecco SA von vor 10 Jahren eingebracht

SPI-Papier Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adecco SA von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Adecco SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Adecco SA-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 59,70 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Adecco SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 167,500 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 378,44 CHF, da sich der Wert einer Adecco SA-Aktie am 13.11.2026 auf 26,14 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 56,22 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Adecco SA belief sich jüngst auf 4,51 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Adecco

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