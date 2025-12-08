Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Adecco Aktie

Adecco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Adecco SA-Anlage? 08.12.2025 10:04:39

SPI-Papier Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adecco SA von vor 5 Jahren eingebracht

SPI-Papier Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adecco SA von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Adecco SA eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Adecco SA-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Adecco SA-Aktie an diesem Tag 55,14 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Adecco SA-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 181,357 Adecco SA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 982,59 CHF, da sich der Wert einer Adecco SA-Aktie am 05.12.2025 auf 21,96 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 60,17 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Adecco SA belief sich jüngst auf 3,68 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Adecco

Nachrichten zu Adecco SAmehr Nachrichten

Analysen zu Adecco SAmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Adecco SA 23,42 -0,17% Adecco SA

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:53 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
09:41 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49
06.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX freundlich -- Asiens Börsen am Montag schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen