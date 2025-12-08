Adecco Aktie
WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605
|Profitable Adecco SA-Anlage?
|
08.12.2025 10:04:39
SPI-Papier Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adecco SA von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Adecco SA-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Adecco SA-Aktie an diesem Tag 55,14 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Adecco SA-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 181,357 Adecco SA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 982,59 CHF, da sich der Wert einer Adecco SA-Aktie am 05.12.2025 auf 21,96 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 60,17 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Adecco SA belief sich jüngst auf 3,68 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Adecco
