SPI-Papier Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adecco SA von vor einem Jahr bedeutet

Am 30.09.2023 wurden Adecco SA-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 37,76 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Adecco SA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 26,483 Adecco SA-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 777,01 CHF, da sich der Wert eines Adecco SA-Anteils am 27.09.2024 auf 29,34 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 22,30 Prozent.

Adecco SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,93 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at