SPI-Papier Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adecco SA von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Adecco SA-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Adecco SA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 22,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Adecco SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 454,545 Adecco SA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 718,18 CHF, da sich der Wert eines Adecco SA-Anteils am 13.02.2026 auf 21,38 CHF belief. Mit einer Performance von -2,82 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Adecco SA belief sich jüngst auf 3,58 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at