SPI-Papier Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Adecco SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Adecco SA-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 59,04 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Adecco SA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 16,938 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Adecco SA-Papiers auf 21,56 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 365,18 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 63,48 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Adecco SA belief sich zuletzt auf 3,61 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at