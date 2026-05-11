Adecco Aktie
WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605
|Frühes Investment
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11.05.2026 10:04:47
SPI-Papier Adecco SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Adecco SA-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Adecco SA-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 23,24 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Adecco SA-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 430,293 Adecco SA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 917,38 CHF, da sich der Wert einer Adecco SA-Aktie am 08.05.2026 auf 18,40 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 20,83 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Adecco SA belief sich jüngst auf 3,09 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Adecco
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