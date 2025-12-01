SPI-Papier Adecco SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Adecco SA von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Adecco SA-Investment gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Adecco SA-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 32,30 CHF. Bei einem Adecco SA-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 30,960 Adecco SA-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 28.11.2025 695,36 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 22,46 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 30,46 Prozent.

Adecco SA war somit zuletzt am Markt 3,76 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at