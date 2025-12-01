Adecco Aktie
WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605
|Profitable Adecco SA-Anlage?
|
01.12.2025 10:04:31
SPI-Papier Adecco SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Adecco SA von vor 3 Jahren angefallen
Vor 3 Jahren wurde das Adecco SA-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 32,30 CHF. Bei einem Adecco SA-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 30,960 Adecco SA-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 28.11.2025 695,36 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 22,46 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 30,46 Prozent.
Adecco SA war somit zuletzt am Markt 3,76 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Adecco
Nachrichten zu Adecco SAmehr Nachrichten
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
28.11.25
|SLI aktuell: Zum Handelsende Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
28.11.25
|Freitagshandel in Zürich: SLI notiert am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
28.11.25
|Handel in Zürich: SLI zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
27.11.25
|Starker Wochentag in Zürich: SLI verbucht am Donnerstagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
27.11.25
|SLI aktuell: SLI startet im Minus (finanzen.at)
|
26.11.25
|Freundlicher Handel: SLI schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
26.11.25
|Starker Wochentag in Zürich: SPI zum Handelsende freundlich (finanzen.at)