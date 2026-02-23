Adecco Aktie
WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605
23.02.2026 10:04:23
SPI-Papier Adecco SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Adecco SA von vor 3 Jahren angefallen
Vor 3 Jahren wurde das Adecco SA-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 34,11 CHF. Bei einem Adecco SA-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,932 Adecco SA-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 20.02.2026 63,15 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 21,54 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 36,85 Prozent.
Adecco SA war somit zuletzt am Markt 3,61 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Adecco
