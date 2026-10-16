Adval Tech Aktie
WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926
|Profitable Adval Tech-Investition?
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16.10.2026 10:03:30
SPI-Papier Adval Tech-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Adval Tech von vor einem Jahr abgeworfen
Die Adval Tech-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Adval Tech-Papier bei 40,20 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Adval Tech-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 248,756 Adval Tech-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 194,03 CHF, da sich der Wert eines Adval Tech-Anteils am 15.10.2026 auf 45,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +11,94 Prozent.
Adval Tech markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 30,60 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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