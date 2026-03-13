Adval Tech Aktie
WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926
13.03.2026 10:03:45
SPI-Papier Adval Tech-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adval Tech von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Adval Tech-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 137,00 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Adval Tech-Aktie investiert hat, hat nun 7,299 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 251,09 CHF, da sich der Wert eines Adval Tech-Anteils am 12.03.2026 auf 34,40 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 74,89 Prozent.
Adval Tech wurde am Markt mit 26,11 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
