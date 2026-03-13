Adval Tech Aktie

Adval Tech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühes Investment 13.03.2026 10:03:45

SPI-Papier Adval Tech-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adval Tech von vor 3 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Adval Tech eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Adval Tech-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 137,00 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Adval Tech-Aktie investiert hat, hat nun 7,299 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 251,09 CHF, da sich der Wert eines Adval Tech-Anteils am 12.03.2026 auf 34,40 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 74,89 Prozent.

Adval Tech wurde am Markt mit 26,11 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Adval Tech AG

mehr Nachrichten