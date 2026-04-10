Adval Tech Aktie
WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926
|Langfristige Investition
|
10.04.2026 10:03:36
SPI-Papier Adval Tech-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adval Tech von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Adval Tech-Papier via Börse SWX feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Adval Tech-Aktie 125,00 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Adval Tech-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 80,000 Adval Tech-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 880,00 CHF, da sich der Wert einer Adval Tech-Aktie am 09.04.2026 auf 36,00 CHF belief. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 2 880,00 CHF entspricht einer negativen Performance von 71,20 Prozent.
Der Marktwert von Adval Tech betrug jüngst 25,56 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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