SPI-Papier Adval Tech-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adval Tech von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Adval Tech gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Adval Tech-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Adval Tech-Anteile an diesem Tag 119,00 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in das Adval Tech-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,840 Adval Tech-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 43,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 36,13 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 63,87 Prozent verringert.

Adval Tech wurde am Markt mit 33,01 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at