SPI-Papier Adval Tech-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adval Tech von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen Investment in Adval Tech-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 09.01.2025 wurden Adval Tech-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 79,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 12,658 Adval Tech-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 455,70 CHF, da sich der Wert eines Adval Tech-Anteils am 08.01.2026 auf 36,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 54,43 Prozent verringert.

Adval Tech markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 27,45 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

