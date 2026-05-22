SPI-Papier Adval Tech-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Adval Tech-Investment von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Adval Tech gewesen.

Vor 10 Jahren wurde die Adval Tech-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 174,50 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 57,307 Adval Tech-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 452,72 CHF, da sich der Wert eines Adval Tech-Papiers am 21.05.2026 auf 42,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 75,47 Prozent verringert.

Alle Adval Tech-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29,76 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at