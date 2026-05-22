Adval Tech Aktie
WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926
|Adval Tech-Anlage
|
22.05.2026 10:04:00
SPI-Papier Adval Tech-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Adval Tech-Investment von vor 10 Jahren verloren
Vor 10 Jahren wurde die Adval Tech-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 174,50 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 57,307 Adval Tech-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 452,72 CHF, da sich der Wert eines Adval Tech-Papiers am 21.05.2026 auf 42,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 75,47 Prozent verringert.
Alle Adval Tech-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29,76 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Adval Tech AG
|
10:04
|SPI-Papier Adval Tech-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Adval Tech-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
21.05.26
|Gewinne in Zürich: SPI zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
21.05.26
|Annual General Meeting 2026: Adval Tech shareholders approve all proposals (EQS Group)
|
21.05.26
|Ordentliche Generalversammlung 2026: Adval Tech Aktionäre stimmen allen Anträgen zu (EQS Group)
|
21.05.26
|SPI-Handel aktuell: SPI schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
21.05.26
|Freundlicher Handel: SPI verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
21.05.26
|Verluste in Zürich: SPI startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
20.05.26
|Handel in Zürich: SPI am Mittwochnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Adval Tech AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Adval Tech AG
|40,80
|0,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sehr stark um 6.000-Punkte-Marke -- DAX im Plus -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen verbuchen letztlich Gewinne
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende stärker. Der deutsche Leitindex legt zu. Auch die US-Indizes bewegen sich nach oben. Die Börsen in Asien legten vor dem Wochenende zu.