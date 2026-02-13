SPI-Papier Adval Tech-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Adval Tech-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Adval Tech-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Adval Tech-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Adval Tech-Anteile betrug an diesem Tag 139,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Adval Tech-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,719 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Adval Tech-Aktie auf 34,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24,89 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 75,11 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Adval Tech einen Börsenwert von 25,25 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at