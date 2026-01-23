Adval Tech Aktie
WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926
|Frühe Anlage
|
23.01.2026 10:04:02
SPI-Papier Adval Tech-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Adval Tech-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Adval Tech-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 178,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,562 Adval Tech-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 22.01.2026 auf 33,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18,54 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 81,46 Prozent.
Adval Tech wurde am Markt mit 24,83 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
