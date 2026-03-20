Adval Tech Aktie
WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926
|Rentable Adval Tech-Anlage?
|
20.03.2026 10:04:04
SPI-Papier Adval Tech-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Adval Tech-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurde das Adval Tech-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 168,00 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Adval Tech-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 59,524 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Adval Tech-Papiers auf 34,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 035,71 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 79,64 Prozent verringert.
Alle Adval Tech-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 24,94 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Adval Tech AG
|
10:04
|SPI-Papier Adval Tech-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Adval Tech-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
13.03.26
|SPI-Papier Adval Tech-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adval Tech von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
13.03.26
|SIX-Handel SPI zum Start des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.03.26