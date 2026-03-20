SPI-Papier Adval Tech-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Adval Tech-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Adval Tech-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurde das Adval Tech-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 168,00 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Adval Tech-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 59,524 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Adval Tech-Papiers auf 34,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 035,71 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 79,64 Prozent verringert.

Alle Adval Tech-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 24,94 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at