SPI-Papier Adval Tech-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Adval Tech-Investment verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Adval Tech-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Adval Tech-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 221,00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die Adval Tech-Aktie investierten, hätten nun 0,452 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Adval Tech-Aktie auf 112,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 50,68 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 50,68 CHF, was einer negativen Performance von 49,32 Prozent entspricht.

Adval Tech war somit zuletzt am Markt 82,42 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at