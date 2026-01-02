SPI-Papier Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adval Tech von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Adval Tech-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Adval Tech-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Adval Tech-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 158,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,633 Adval Tech-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Adval Tech-Aktie auf 39,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25,06 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 74,94 Prozent.

Der Marktwert von Adval Tech betrug jüngst 28,91 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at