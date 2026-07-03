Adval Tech Aktie
WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926
|Adval Tech-Anlage unter der Lupe
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03.07.2026 10:04:07
SPI-Papier Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adval Tech von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Adval Tech-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Adval Tech-Papier an diesem Tag bei 126,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Adval Tech-Papier investiert hätte, hätte er nun 79,365 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 269,84 CHF, da sich der Wert einer Adval Tech-Aktie am 02.07.2026 auf 41,20 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 67,30 Prozent vermindert.
Zuletzt verbuchte Adval Tech einen Börsenwert von 29,36 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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