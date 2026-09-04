SPI-Papier Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adval Tech von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Adval Tech-Investment gewesen.

Das Adval Tech-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Adval Tech-Papier letztlich bei 182,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 54,945 Adval Tech-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 03.09.2026 auf 44,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 417,58 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 75,82 Prozent.

Jüngst verzeichnete Adval Tech eine Marktkapitalisierung von 32,85 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at