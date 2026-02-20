Adval Tech Aktie
WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926
|Rentable Adval Tech-Anlage?
|
20.02.2026 10:04:15
SPI-Papier Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adval Tech von vor 5 Jahren eingebracht
Am 20.02.2021 wurden Adval Tech-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Adval Tech-Aktie letztlich bei 172,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,814 Adval Tech-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 203,49 CHF, da sich der Wert eines Adval Tech-Papiers am 19.02.2026 auf 35,00 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 203,49 CHF, was einer negativen Performance von 79,65 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Adval Tech belief sich zuletzt auf 25,40 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
