SPI-Papier Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte eine Adval Tech-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 30.01.2016 wurden Adval Tech-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Adval Tech-Anteile letztlich bei 151,20 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Adval Tech-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,614 Adval Tech-Anteilen. Die gehaltenen Adval Tech-Anteile wären am 29.01.2026 218,25 CHF wert, da der Schlussstand 33,00 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 78,17 Prozent.

Jüngst verzeichnete Adval Tech eine Marktkapitalisierung von 24,83 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at