Adval Tech Aktie

Adval Tech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926

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Adval Tech-Performance im Blick 11.09.2026 10:03:35

SPI-Papier Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adval Tech von vor 10 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Adval Tech-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Adval Tech-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 230,80 CHF. Bei einem Adval Tech-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,433 Adval Tech-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 18,37 CHF, da sich der Wert einer Adval Tech-Aktie am 10.09.2026 auf 42,40 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 81,63 Prozent.

Adval Tech erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 31,11 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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