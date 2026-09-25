Adval Tech Aktie
WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926
|Rentable Adval Tech-Anlage?
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25.09.2026 10:03:40
SPI-Papier Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adval Tech von vor 3 Jahren bedeutet
Am 22.09.2023 wurde die Adval Tech-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 112,00 CHF wert. Bei einem Adval Tech-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 89,286 Adval Tech-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 785,71 CHF, da sich der Wert einer Adval Tech-Aktie am 24.09.2026 auf 42,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 62,14 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Adval Tech bezifferte sich zuletzt auf 30,53 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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