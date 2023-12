SPI-Papier Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adval Tech von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Adval Tech-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 01.12.2018 wurde das Adval Tech-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 186,00 CHF wert. Bei einem Adval Tech-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 53,763 Adval Tech-Aktien. Die gehaltenen Adval Tech-Papiere wären am 27.11.2023 6 129,03 CHF wert, da der Schlussstand 114,00 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 38,71 Prozent vermindert.

Adval Tech wurde jüngst mit einem Börsenwert von 82,34 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at