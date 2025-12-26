Adval Tech Aktie

WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926

Lohnendes Adval Tech-Investment? 26.12.2025 10:03:34

SPI-Papier Adval Tech-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adval Tech von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Adval Tech-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Adval Tech-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 174,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,575 Adval Tech-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 23.12.2025 auf 37,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21,61 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 78,39 Prozent.

Der Adval Tech-Wert an der Börse wurde auf 27,45 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Adval Tech AG 40,20 0,50%

